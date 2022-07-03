هل ارتفاع سعر الدولار أثّرَ على أسعار الذهب في غزة؟

بعد الزيادة الملحوظة في أسعار صرف الدولار مؤخراً في الأسواق العالمية والمحلية، يبحث الكثير من المواطنين والمهتمين والتجار عن أسعار الذهب ومدى تأثرها من هذا الارتفاع للدولار.

ونتيجة للارتباط الوثيق بين الدولار والذهب وتأثر أحدهما بالآخر بشكل دائم، وتأثيرهما الكبير على الأسواق في قطاع غزة، استطلعنا أراء بعض المختصين في الذهب والمعادن الثمينة لاستيضاح الأسعار.

مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد المهندس جمال مطر، أكد أن ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة لم يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

انخفاض محدود للذهب

وأوضح مطر خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن انخفاض سعر الذهب مقابل ارتفاع سعر الدولار في الأسواق بغزة كان محدوداً، مشيراً إلى أنه في العادة عند ارتفاع الدولار ينخفض الذهب والعكس.

ولفت إلى أن سعر الذهب في قطاع غزة أعلى من الأسعار العالمية "سعر الشاشة"، مشيراً إلى أن الانخفاض السريع في ارتفاع الدولار أدى لانخفاض محدود في سعر الذهب.

أسعار الذهب

وعن أسعار الذهب في غزة، ذكر مطر أن سعر بيع الذهب عيار 21 بلغ 38.20 دينار للغرام، لافتاً إلى أن سعر الشراء أكثر بدينارين من سعر البيع أي حوالي 40 دينار.

وقال :"سعر الأونصة في غزة اليوم حوالي 1820 دولار".

إقبال على الشراء

وأضاف المهندس مطر :"كان هناك إقبال جيد من المواطنين في غزة على شراء الذهب خلال الفترة الماضية، باستثناء فترة امتحانات التوجيهي".

سبب الإقبال

وأشار إلى أن سبب الإقبال من المواطنين في شراء الذهب؛ يعود إلى أن فرص العمل في الأراضي المحتلة زادت من دخل بعض الأسر الفلسطينية مما دفعهم لشراء الذهب.

أسباب الارتفاع في سعر الذهب

ونوه مطر إلى أن إقبال المواطنين في هذه الفترة على شراء الذهب أفضل من الأشهر الماضية، موضحاً أن هذا الإقبال أدى لارتفاع الذهب لأعلى من السعر العالمي.

كمية الذهب الموجودة في قطاع غزة محدودة مقابل كمية الذهب التي قام المواطن بشرائها لم يستطع التجار من تعويضها من الخارج، مشدداً على صعوبة إدخال الذهب لغزة.

ويُشار إلى أنه ارتفعت أسعار الدولار خلال اليومين الماضيين بشكل كبير حتى وصلت لأكثر من 3.5 للدولار الواحد، وهو مستوى لم يصله منذ عدة سنوات.