التعليم العالي ينعي الطالب الشهيد كامل علاونة

نعت وزارة التربية والتعليم العالي برام الله، اليوم الاحد، الطالب في الثانوية العامة التوجيهي الشهيد كامل علاونة من مديرية تعليم قباطية في جنين بالضفة الغربية، الذي استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي.

ودعت التربية والتعليم، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات وعمليات الإعدام شبه اليومية التي يتعرض لها أطفال وطلاب فلسطين في مدارسهم وخارجها.

وأعلنت مصادر طبية مساء اليوم الأحد، استشهاد شاباً من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس السبت.

و بحسب مدير مستشفى ابن سينا، في جنين جاني أبو جوخة، فإن الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس خلال مواجهات.

يذكر أن الشهيد علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.