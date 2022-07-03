أبو حسنة لـ"فلسطين اليوم": برنامج "الكابونات الغذائية" مستمر و التغطية المالية مؤمنة لنهاية العام

أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، أن برنامج المساعدات الغذائية "الكابونات" والذي يقدم لقرابة الـ" مليون و140 ألف لاجئ فلسطيني"، وكالة الغوث لديها تغطية مالية لهذا البرنامج حتى نهاية العام الحالي 2022م.

وقال أبو حسنة خلال حديث لـ" مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" : "إن الأونروا تعمل الآن بجهود كبيرة وجبارة من أجل توفير التمويل اللازم للدورات الغذائية القادمة في عام 2023، من خلال التواصل مع كافة الجهات الدولية والمانحة"، نافيًا التصريحات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية، صباح اليوم الأحد، والتي جاء فيها أن "الأونروا" لن يكون لديها القدرة على استكمال تقديم مساعداتها الغذائية للاجئين في قطاع غزة مع حلول نهاية الشهر الحالي.

وأوضح الناطق باسم "الأونروا" أن هذه التصريحات غير حقيقة، ولم أصرح بها لأي وسيلة إعلامية، منوهاً إلى أن هذه التصريحات قديمة وليست حديثة وصرحت بها خلال العام 2015م".

وبشأن رواتب الموظفين، بين أبو حسنه أن "الأونروا" لديها عجز مالي بقيمة 100مليون دولار وهذا العجز المالي بعد شهر أكتوبر10 المقبل سنكون في وضع حرج إن لم نتمكن من جمع هذا المبلغ، مؤضحاً أن عدم توفير هذا المبلغ ستكون تداعيات تأثيره على كافة الخدمات التي تقدمها الوكالة.

وتداولت بعض المواقع الإخبارية، صباح اليوم الأحد، تصريحات للناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، أعلن فيها عن "عدم قدرة الوكالة استكمال الوكالة تقديم مساعداتها الغذائية للاجئين في قطاع غزة مع حلول نهاية شهر يوليو الحالي".