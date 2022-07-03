نقابة المحامين الفلسطينيين تصدر بيانًا هامًا بشأن تعليق العمل غدًا في جميع المحاكم

أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الاحد، بيانًا مقتضبًا بشأن تعليق العمل الشامل في جميع المحاكم غدًا الاثنين.

وقررت نقابة المحامين في رام الله، تعليق العمل الشامل طيلة يوم الاثنين الموافق 4/7/2022 أمام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية، وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل.

وأكدت النقابة، أن هذا التعليق جاء خطوة أولى بعد استنفاد كافة الفرص والمبادرات وأمام حالة التعنت والإصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين "التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية".