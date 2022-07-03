جماهير غفيرة من جنين تشيع جثمان الشهيد المجاهد كامل علاونة

شيّعت جماهير غفيرة من محافظة جنين، اليوم الأحد، جثمان الشهيد المجاهد كامل عبد الله علاونة (18 عاماً)، والذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمان ابنها، وجابت مسيرة التشييع شوارع جنين، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام والرد على جرائم الاحتلال.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدها المجاهد علاونة، مشيرة إلى أنه لحق بشقيقه الاستشهادي القسامي كامل عبد الله علاونة، والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال عملية فدائية عام 2003.

يذكر أن الشهيد علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

وسجلت محافظة جنين، منذ بداية العام ارتقاء 28 شهيداً، لتوثق أيقونة المقاومة في الضفة الغربية، تاريخا حافلا بالجهاد والشهداء والصمود والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وتقدم ثلة من الشهداء دفاعا عن أرض فلسطين.