إليكم دعاء يوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب، مع بدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، الخميس الماضي، نقترب يوماً بعد يوم من الوصول ليوم عرفة، وهو يوم يعد من أهم الأيام في العام على الإطلاق وجاء فضل هذا اليوم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لذلك يستحب فيه دعاء الله بالأدعية المختلفة للحصول على الأجر والثواب الجزيل والتكفير عن الذنوب والخطايا التي يرتكبها المسلم طوال العام، لذلك يبحث الكثير من المسلمين على أفضل الأدعية للتذلل إلى الله وطلب العفو والرحمة في هذا اليوم العظيم من أيام العام، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أن نقدم لكم في هذا المقال إليكم دعاء يوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب.

إليكم دعاء يوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب

إن يوم عرفة هو من أفضل الأيام في العام وهو من أفضل الأيام عند الله ويكون فيه الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة كما وتجاب فيه الدعوات، لذا يستحب دعاء الله بأفضل الأدعية لتحصل الأجر والثواب.

إليكم دعاء يوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب

فضل يوم عرفة من القرآن الكريم

يعتبر فضل يوم عرفة من أفضل الايام في العام عما سواه، وفيما يلي فضله من القرآن:

- يعد أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2].

- يعد أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

- يعد أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28].

- كما يعد أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39].

إليكم دعاء يوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب

أفضل الأدعية المستجابة

وبعدما ذكرنا فضل يوم عرفة، نقدم لكم مجموعة من أفضل الأدعية ليوم عرفة، وهي كما يأتي:

أولاً: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.

ثانياً: اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهَلْ أو يُجهَلْ علي، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلًْا، وأنت تجعل الحزن سهَلًْا إذا شئت سهَلًْا.

ثالثاً: اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

رابعاً: اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول أحاديث فضل الدعاء وصيام يوم عرفة لغير الحجاج.

خامساً: اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

إليكم دعاء يوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب

فضل صيام يوم عرفة

جاء في فضل صيامه لغير الحاج من السنة النبوية الحديث التالي: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ". وهو ما يدلل على أن هذا اليوم هو من أعظم أيام الله .