موعد اذان المغرب اليوم الخامس من ذي الحجة -موعد اذان الخامس من ذي الحجة، يصوم الكثير من المسلمين في بقاع الأرض، أيام العشر من ذي الحجة، فالصيام في هذه الأيام له أجر كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، كون هذه الأيام أقسم الله بها فقال في كتابه العزيز "والفجر وليالي العشر"، الأمر الذي يدفع الصائمين في هذه الأيام للبحث عن موعد أذان المغرب في كل يوم من أيام العشر من ذي حجة، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنرفق لكم مواعيد اذان المغرب طيلة أيام العشر من ذي الحجة من باب توفير الوقت والجهد عليكم متابعين الكرام في عمليات البحث المتواصلة على عبر محركات قوقل عن اذان المغرب.

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ويحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص بالاطلاع على، مواقيت الصلاة غزة شهر ذي الحجة، خاصة أنهم ينتظرون سماع الأذان لكسر صيامهم، لذلك في مقالنا سنرفق لكم مواقيت الصلاة في فلسطين - قطاع غزة .

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ويبحث الكثير من المسلمين في كافة انحاء العالم عبر محرك قوقل العالمي على دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة2022، في اطار محافظتهم الدائمة على ادعية العشر من ذي الحجة 2022، خاصة وأن هذه الأيام هي أيام الدعاء والقيام والعبادات وقراءة القران والاعمال الصالحة، لذلك يحرص فيه المسلم على كثرة الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالي من خلال الدعاء والصلاة وقراءة القران وغيرها من العبادات.

دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة

اللهم مع نفحات خامس ايام ذي الحجة، أسالك من خير ما سألك به سيذدنا ونبيذنا محمّد -صلوات الله وسلامه عليه- وأعوذ بكَ ممّا استعاذ بك منه سيذدنا محمد، ثبذت قلوبنا على الطّاعة، وبارك لنا في طاعات الجماعة.

اللهم أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار يا عزيز يا غفَّار.

ربي ترجيتك في خامس أيام عشر ذي الحجة التي ها هي قد اقتربت منا أن تسعد قلب أمي وكل أحبائي وأصدقائي يارب.

اللهم اختم حياتنا ببهجة الفرح بلقائك كما تختم خامس أيام العشر من ذي الحجة ببهجة مقدم العيد السعيد.

اللهم اجعلنا ممن قبلتهم في هذه الأيام، واجعلنا من المستورين، واغفر لنا من الذنوب ما يحول بيننا وبين عبادتك. اللهم اجعل لنا في العشر من ذي الحجة الخير الكثير والفضل الوفير.

اللهم إني أسألك في اليوم الخامس من ذو الحجة أن تعني على الشكر والذكر وحسن العبادة، وأن تكتب لي أجر صيام هذا اليوم مضاعفًا، اللهم تقبل مني سائر الأعمال وأنت أرحم الراحمين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم عبدك فلان بن فلان رحمة واسعة تغنه بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين.

دعاء الرسول في يوم عرفة

وهناك الكثير من الأدعية وصيغها والتي يمكننا أن ندعو بها الله ونطلب من خلالها مغفرته ورحمته وتوفيقه وهدايته :

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّونَ مِن قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحَمدُ وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ". وقد كان الرسول يكثر من ذكره كثيرا

متى عيد الأضحى 2022

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين أنه ثبت بالوجه الشرعي أن اليوم الخميس الموافق 30/6/2022م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، وعليه يكون يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة 1443 هـ الموافق 8/7/2022م هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز 2022م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وعليه فإن اليوم الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وأشارت المملكة السعودية، أن يوم السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443- 2022.

هذا، ويعتمد العالم الإسلامي على رؤية المملكة لهلال عيد الأضحى المبارك، فهي الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله في عرفات.

ويكون أول أيام عيد الأضحى 2022 هو يوم السبت بتاريخ 09-7-2022، والذي يصادف 1443-12-10 هجري العاشر من ذي الحجة