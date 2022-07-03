ما هي قصة العشر من ذي الحجة.. تعرفوا على تفاصيل أيام العشر من ذي الحجة

قصة العشر من ذي الحجة، قد خص الله تعالى عباده المسلمون ببعض من النفحات الايمانية والمناسبات الاسلامية الخاصة بهم، والتي يمكن من خلالها التضرع إلى الله والتقرب له من خلال زيادة الطاعات والعبادات، والتي تكون بشكل موسمي، ومن ضمنها العشر من ذي الحجة، والتي تعد من ضمن الأيام المباركة التي تأتي مرة في كل عام، فهي ضمن أحد الشهور الهجرية الحرم، التي يأتي فيها عيد الأضحى المبارك، وعليه سيتم عرض قصة العشر من ذي الحجة .

العشر من ذي الحجة

العشر من ذي الحجة هي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، والذي يعد الشهر الثاني عشر من أشهر السنة الهجرية.

و بدأت أول أيام العشر يوم الخميس الثلاثون من يونيو لعام 2022، وعليه يكون يوم السبت التاسع من يوليو يوم النحر وتاريخ عيد الأضحى المبارك، وتعد من الأيام المباركة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه العزيز، فلها فضل كبير عند الله والمسلمون، ويأتي فيها مناسبة كبيرة يحتفل بها المسلمون في كل أنحاء العالم وهي العيد الأكبر عيد الأضحى المبارك.

ما هي قصة العشر ذي الحجة

العشر من ذي الحجة وهي الأيام التي تبدأ في الأول من ذي الحجة في 30 من يونيو لعام 2022، وتنتهي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويكون في كل يوم من أيام العشر من ذي الحجة عمل يتم القيام به وأحداث خاصة به:

اليوم الأول يوم غفر فيه الله لسيدنا ادم على ذنبه.

اليوم الثاني هو الذي استجاب فيه لدعاء سيدنا يونس.

الثالث هو الذي استجاب به دعاء زكريا ورزقه بالولد.

الرابع اليوم الذي ولد فيه سيدنا عيسى.

اليوم الخامس هو اليوم الذي ولد فيه سيدنا موسى.

السادس يوم فتح الله فيه لنبيه كل أبواب الخير

السابع تغلق فيه أبواب جهنم ولا تفتح حتى تنتهي العشر.

يوم الثامن يوم التروية.

التاسع الوقوف بعرفات.

العاشر هو يوم العيد ويوم التضحية.

فضل العشر من ذي الحجة

أقسم الله تعالى في كتابه العزيز بالأيام العشر في سورة الفجر، لكي يبين مدى أهميتها وفضلها عند الله ومكانتها، فقد أطلق عليها الايام المعلومات، ولا بد أن يكثر المسلم فيها من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل فتضاعف فيها الأجر والثواب، ومن فضل العشر من ذي الحجة ما يلي:

يأتي في العشر من ذي الحجة يوم التروية والتي تبدأ به أعمال الحج.

يوم عرفة والذي يعد من ضمن الأيام العظيمة الذي له فضائل عظيمة.

يعتق في هذه الأيام رقاب الكثير من المسلمين من النار.

تغفر الذنوب لكل مسلم يصوم يوم عرفة سنة فائتة وسنة قادمة.

يوجد بها ليلة الجمع وهي ليلة مزدلفة التي يبيت فيها المسلمون بعد دفعهم عرفة.

الأعمال في العشر من ذي الحجة

تعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام التي لها فضل كبير عند الله ومكانة خاصة عند المسلمون، وقد حرص المسلمون على اغتنامها بعدد من الأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل ومن ضمن أفضل الاعمال في العشر من ذي الحجة:

الصلاة في وقتها.

التكبير بعد كل صلاة مفروضة.

الاكثار من النوافل.

صيام العشر من ذي الحجة.

صوم يوم عرفة.

الأضحية يوم العيد.

الاكثار من التحميد والتهليل والتكبير والجهر بذلك في المساجد.

تعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي كرمها الله وأقسم بها في كتابه العزيز لتدل على مكانتها عند الله وفضلها على المسلمون، فيغتنمها المسلمون بالطاعات والأعمال، وعليه تم عرض قصة العشر من ذي الحجة .