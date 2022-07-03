قرش الغردقة.. أول تعليق لوزارة البيئة المصرية حول هجوم سمكة القرش بالغردقة

قالت وزارة البيئة إنه فور تلقي بلاغا بتعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا.

وبحسب بيان البيئة، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم، وقد وجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وأكدت وزارة البيئة أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث مازال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين.

وعبرت الوزارة عن أسفها بشأن الحادث متقدمة ببالغ التعازي لأسر الضحيتين.