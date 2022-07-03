تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 6-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة، يتسائل الكثيرين من موظفي السلطة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية المحتلة، عن موعد صرف رواتب السلطة شهر6 2022، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 2022، لذلك تزداد عمليات البحث من قبل الموظفين عن موعد صرف رواتبهم، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات والتوقعات الصادرة من قبل المسؤولين في المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله.

موعد صرف رواتب السلطة شهر 6

ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء.

وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة.

موعد رواتب السلطة

ووفق العديد من المصادر فتوقعت موعد صرف رواتب موظفي السلطة في فلسطين لشهر يونيو 2022 ونسبة الصرف في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عيد الأضحى المبارك.

وكشفت المصادر أن السلطة ستصرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة لشهر 6/2022 بنسبة 80 بالمئة وبحد أدنى 2000 شيكل إضافة لصرف 15 بالمئة من المستحقات حتى شهر يونيو 2022، تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 6- موعد صرف موعد رواتب السلطة

موعد صرف رواتب الموظفين رام الله 2022

وبحسب المصادر القريبة من المالية في رام الله، فقد توقعت أن تعلن الوزارة يوم الثلاثاء صرف الرواتب عبر الصراف والأربعاء في البنوك والخميس، بنفس نسبة الشهر الماضي 80% إضافة لـ 5% من المتأخرات.

رواتب المتقاعدين المدنيين لهذا الشهر

وعبر وزير المالية شكري بشارة عن عميق تقديره من موقف الاتحاد الأوروبي ولكل من ساهم بالتطور الإيجابي لإزالة العقبات الإدارية التي أخرت الدعم الأوروبي المخصص لفلسطين، مؤكدا أن القيمة المعنوية والفحوى السياسية لهذا الدعم تفوق القيمة النقدية.

وأكدت وزارة المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين خلال العام الحالي عن موازنة 2021 قيمته 225 مليون يورو؛ منها 144 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة وموزعة على النحو التالي:

57.5 مليون يورو لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصرف على دفعتين، الأولى بقيمة 35 مليون يورو ستصرف في بداية شهر أيلول، والدفعة الثانية بقيمة 22.5 مليون يورو ستصرف في شهر تشرين الثاني، علما أن فاتورة الرواتب الشهرية قيمتها 950 مليون شيقل.

53.5 مليون يورو دفعة مخصصة للشؤون الاجتماعية وسيتم صرفها على دفعات خلال هذا العام، ويذكر أن المستفيدين من هذه المنحة هم حوالي 115 ألف عائلة، 80% منها في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) و20% في المحافظات الشمالية، وأي مبلغ مخصص من المفوضية الأوروبية يتوجب على السلطة المساهمة بمبلغ بالمثل من موارد خزينة السلطة الذاتية.

دعم مخصص لمواجهة فيروس كورونا وشراء طعومات بقيمة 20 مليون يورو سيتم صرفها خصيصا لهذا الغرض خلال شهر تموز.

دعم لمستشفيات القدس قيمته 13 مليون يورو سيتم صرفها حصريا لهم في شهر تموز.

موعد صرف رواتب السلطة شهر 6 2022

وضمن مقالنا تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 6- موعد صرف موعد رواتب السلطة، يتوقع الاتحاد الاوروبي والمفوضية من السلطة الوطنية المُضي قدما في تنفيذ مخططات الإصلاحات الهيكلية التي تم التشاور والتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن وزارة المالية هي الجهة المخولة رسميا بالحديث عن موعد ونسب صرف رواتب الموظفين.

موعد صرف رواتب السلطة 6- 2022

وبشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ، فقد أكد شادي عثمان مسؤول الاعلام بالمفوضية الأوروبية بالقدس، أن من الصعب صرف دفعة مالية لمخصصات "التنمية الاجتماعية" قبيل عيد الأضحى، كون اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستوقع الأسبوع القادم وهناك حاجة لبعض الإجراءات الفنية على الكشوفات.

وأوضح عثمان، أن تاريخ صرف مخصصات "التنمية الاجتماعية" تحدده الوزارة ونتوقع استكمال إجراءات تحويل الأموال نهاية الشهر القادم.

وأعرب عثمان عن أمله أن يتم استئناف الدفعات المالية لمستفيدي التنمية الاجتماعية (الشؤون) في أسرع وقت ممكن والأهم انتظامها خلال الفترة القادمة.

وتوقع عثمان، أن يتم خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تحويل أولى الدفعات المالية، ودفع التحويلات الطبية ومخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأكد، أن الاتحاد الأوروبي يقدم سنوياً 600 مليون سنوياً لفلسطين، وتم دفع 92 مليون "للأونروا" قبل أشهر و225 مليون دولار ستقدم للسلطة من خلال الاتفاقية التي ستوقع الأسبوع القادم.

وبين، أن الاتحاد الأوروبي لديه كشوفات يتابع من يستلم الدفعات المالية وهناك أليات دقيقة يتابعها في هذا الملف، تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 6- موعد صرف موعد رواتب السلطة

موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر

ولم تتلقَ80 ألف أسرة في قطاع غزة ممن ينتفعون من مخصصات الشؤون الاجتماعية منذ حوالي عام بسبب توقف صرف المخصصات، بعد توقف منحة الاتحاد الأوروبي.

وكانت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وخزينة الحكومة، عن عام 2021.

وأشارت دير لاين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر لسنوات عديدة كما كان سابقًا في دعم الشعب والحكومة.

وتعتبر المساعدات الاوروبية من أبرز أعمدة الدعم المالي المقدم لفلسطين وخزينة السلطة، تصل قيمتها سنوياً نحو 300 مليون يورو.