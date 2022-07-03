دعاء الرسول في عرفة- دعاء يوم عرفة لبيك اللهم لبيك، يوم عرفة، يوم عظيم وبارك الله فيه من سابع سماء، لذلك تجد أن المسلمين يحرصون على صيام هذا اليوم فضلاً عن الدعاء وكثرته في هذا اليوم، والحج عرفة، ففريضة الحج لا تتم إلا ببلوغ الحاج هذا اليوم، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الحج عرفة)، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن دعاء الرسول محمد صل الله عليه وسلم في يوم عرفة 2022، بعد رصد الفريق عمليات بحث كثيرة عبر محركات البحث ومحرك البحث قوقل عن دعاء الرسول في يوم عرفة2022، وكذلك أفضل ما دعا به الرسول في يوم عرفة2022.

دعاء الرسول في يوم عرفة

وهناك الكثير من الأدعية وصيغها والتي يمكننا أن ندعو بها الله ونطلب من خلالها مغفرته ورحمته وتوفيقه وهدايته :

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّونَ مِن قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحَمدُ وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ". وقد كان الرسول يكثر من ذكره كثيرا

دعاء الرسول في عرفة

وأيضا من أفضل الادعية المستجاب الدعاء بها يوم عرفة 2022، دعاء الرسول في عرفة ويوم عرفة، منها:

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أوأنزلتَه في كتابِك، أوعلَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك، أواستأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي"

"اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ."

- "اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ"، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كان أكثر دعاء للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ».

دعاء يوم عرفة مستجاب

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شيء قَدِيرٌ.

حَسْبِيَ الله وَكَفىْ، سَمعَ الله لِمَنْ دَعا، لَيْسَ وَراءَ الله مُنْتَهى، أَشْهَدُ للهِ بِما دَعا وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِمَّنْ تَبَرَأَ وَأَنَّ للهِ الآخِرَةَ وَالأولى»

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيٍْ قَدِيرٌ.

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدًا.

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول ، وخيراً مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح).

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

دعاء يوم عرفة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا”.

دعاء يوم عرفة للامام الحسين

دعاء يوم عرفة كلمات

"اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدَى، وَزَيِّنَّا بِالتَّقْوَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى". "ثُمَّ يَخْفِضُ صَوْتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ رِزْقًا طَيِّبًا مُبَارَكًا".

دعاء يوم عرفة للامام الحسين pdf

(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا)).

دعاء يوم عرفة لعائلتي

وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا منْ لَا يَرْحَمُنَا، إنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. اللهُم إني أستودعتك أثمن أشيائي وأقربُها إلى قلبي عائلتي. واجعلهم من الراشدين، فضلاً منك ونعمة وأنت خير الرازقين. واستنصرك فنصرته، ودعاك فأجبته.

دعاء يوم عرفة للاحبة

الدعاء شيئاً وهو مخ العبادة وما أجمل أن تمزج تلك العبادة بالدعاء للأصدقاء فيكون لك الأثر الجميل بحياة أصدقائك من خلال الدعاء لهم بالأفضل والحياة الكريمة، من دعاء يوم عرفة للاصدقاء الذي قد يجعل من الصداقة رابط قوي لا ينقطع.

أسأل الله يا أصدقائي في يوم عرفة أن يُحقق أمانيكم ويسعد قلوبكم وأن يحفظكم وأهليكم من البلايا والنقم ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم في يوم عرفه انت ربي لا اله الا انت فاغفر لي ولأهلي ولأصدقائي ولأحبابي واجعلنا من أصحاب الجنة يا رب يا كريم.

دعاء يوم عرفة لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك يشرع للحاج أن يكبر عند عودته من منى إلى عرفات، وذلك تصديقًا لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : «كان يُهِلُّ منا المُهِل، ويُكبِّر منا المُكبِّر فلا يُنكر عليه» [صحيح البخاري]