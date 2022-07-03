أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إصابة الأسير زكريا الزبيدي بفايروس كورونا.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن محامي الهيئة تميم يونس لم يتمكن اليوم من زيارة الأسير القائد زكريا الزبيدي بسبب ابلاغه من ادارة سجون الاحتلال بإصابته بفيروس كورونا".

وكانت الهيئة أفادت في تصريح صحفي، الجمعة، بإصابات كبيرة بفيروس كورونا في صفوف الأسرى بسجن النقب.

وأوضحت الهيئة، أن "إدارة السجون تتحدث أنه ليس فيروس كورونا، وانما فيروس أخر"، مبينة أن ذلك للتغطية على جريمتها في حماية الأسرى والمعتقلين من هذه الجائحة.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بلغ 500 أسير وأسيرة، بينهم نحو 50 حالة صعبة وخطيرة بحاجة لرعاية خاصة وعلاجات فورية، وتحديدا حالات السرطان والكلى والمقعدين.