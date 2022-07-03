قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل في منزلين جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 3 يوليو 2022، بوقف العمل في منزلين في منطقة البادية البدوية شرق بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية في المنطقة، إن قوات الاحتلال أخطرت احمد نايف علي كعابنة بوقف العمل بمنزله في منطقة العبادية شرق يطا، والذي يؤوي 10 افراد وتبلغ مساحته 120 متراً مربعاً، كما اخطرت المواطن محمد خليل يوسف كعابنة بوقف العمل والبناء بمنزله في منطقة الخروعة، ويؤوي 10 افراد ومساحته 140 متراً مربعاً.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اخطار العشرات من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين، بوقف العمل في منازلهم وورشهم ومنشآتهم، بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم.