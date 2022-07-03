دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة- دعاء الخامس من ذي الحجة، سنخصص لكم في هذه المقالة متابعينا الكرام للحديث عن دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة 2022، بعد رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث كثيرة عبر محرك قوقل خلال الساعات الماضية بحثاً عن دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة، ولذلك وحرصاً من إدارة الموقع سنرفق لكم في مقالنا دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة الدعاء كتابة وصورة وصوت.

دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة

ويحرص المسلمين في كافة انحاء العالم على استغلال كافة أوقات أيام العشر من ذي الحجة سواء بالدعاء أو القيام أو الصلاة أو قراءة القران لعظمة هذه الأيام وبركته عن غيره من الأيام، خاصة وأن هذا الشهر فيه فريضة الحج ويوم عرفة لذلك وضعنا لكم أيضا أفضل دعاء فى العشر الأوائل من ذي الحجة ، للتسهيل وراحتكم في عملية البحث عن دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة

دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة مكتوب مستجاب

ويبحث الكثير من المسلمين في كافة انحاء العالم عبر محرك قوقل العالمي على دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة2022، في اطار محافظتهم الدائمة على ادعية العشر من ذي الحجة 2022، خاصة وأن هذه الأيام هي أيام الدعاء والقيام والعبادات وقراءة القران والاعمال الصالحة، لذلك يحرص فيه المسلم على كثرة الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالي من خلال الدعاء والصلاة وقراءة القران وغيرها من العبادات.

دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة

اللهم مع نفحات خامس ايام ذي الحجة، أسالك من خير ما سألك به سيذدنا ونبيذنا محمّد -صلوات الله وسلامه عليه- وأعوذ بكَ ممّا استعاذ بك منه سيذدنا محمد، ثبذت قلوبنا على الطّاعة، وبارك لنا في طاعات الجماعة.

اللهم أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار يا عزيز يا غفَّار.

ربي ترجيتك في خامس أيام عشر ذي الحجة التي ها هي قد اقتربت منا أن تسعد قلب أمي وكل أحبائي وأصدقائي يارب.

اللهم اختم حياتنا ببهجة الفرح بلقائك كما تختم خامس أيام العشر من ذي الحجة ببهجة مقدم العيد السعيد.

اللهم اجعلنا ممن قبلتهم في هذه الأيام، واجعلنا من المستورين، واغفر لنا من الذنوب ما يحول بيننا وبين عبادتك. اللهم اجعل لنا في العشر من ذي الحجة الخير الكثير والفضل الوفير.

اللهم إني أسألك في اليوم الخامس من ذو الحجة أن تعني على الشكر والذكر وحسن العبادة، وأن تكتب لي أجر صيام هذا اليوم مضاعفًا، اللهم تقبل مني سائر الأعمال وأنت أرحم الراحمين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم عبدك فلان بن فلان رحمة واسعة تغنه بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين.

دعاء خامس يوم من ذي الحجة





دعاء الخامس من ذي الحجة 2022 مستجاب

اللهم في اليوم الخامس من ذي الحجة أن لا تصعب علي أمرًا ولا تعسر علي حاجة، ولا تحن لي ظهرًا إنك أنت العفو الكريم. اللهم إني أسالك في اليوم الخامس من العشر ذي الحجه أن ترزقني الجنة، وأن تحفظ لي أهلي وأحبتي في هذه الأيام المباركة. اللهم في اليوم الخامس من شهر ذي الحجه اصرف قلوبنا على طاعتك، يا رب اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت وشر ما سمعت، وأعوذ بك من شرور لساني وشرور سمعي يارب. ها قد أقبل خامس أيام عشر ذو الحجة، أسألك يا الله أن تجعل القرآن ربيع قلبي، وأن تذهب الحزن عنّي، وأن تفرّج لي كربي، وأن تقضي لي حوائجي، وتستجيب لي دعائي

دعاء 5 ذي الحجة