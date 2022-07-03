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استشهاد شاب في جنين متأثرًا بجروحه
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:38 م
03 يوليو 2022
استشهاد شاب في جنين متأثرًا بجروحه
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