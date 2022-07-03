اليكم رابط التسجيل.. وزارة العمل تعيد فتح باب التسجيل للحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل

أعلنت وزارة العمل في غزة إعادة فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل.

و قالت الوزارة في تصريح صادر عنها ظهر اليم الأحد: "استجابة لطلب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووقوفا إلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة، قررت وزارة العمل إعادة فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل"

و أشارت الى أن عادة فتح التسجيل سيكون بشكل استثنائي ابتداء من اليوم الأحد 3/7/2022، الساعة الثانية مساءً، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 5/7/2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً

و بينت أن هذه هي الفرصة الأخيرة للراغبين في التسجيل للحصول على فرصة عمل بالداخل المحتل، ولن يتم فتح الرابط مرة أخرى.

شروط التسجيل ف يرابط وزارة العمل للحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل:

و أصدرت وزارة العمل في غزة ، في وقت سابق، تنويها مهما، بشأن تصاريح العمل في الداخل المحتل.

و أوضحت الوزارة أن كل من لديه سجل تجاري ( حقيقي ) لن يتم ترشيح اسمه من طرف و وزارة العمل ضمن الأسماء التي سيتم إرسالها للشؤون المدنية، فالتصاريح التي تصدر هي للعمال فقط، في حين أن السجلات التجارية الحقيقية هي للتجار.

عملنا فقط لمن لا سجل تجاري له بتاتاً، أو من عنده سجل تجاري مرمز (#) فقط.

و أكدت الوزارة أن هناك شروطاً لمن يتم ترشيحه للحصول على تصريح عمل وهي على النحو التالي:

أولاً: أن يكون متزوجاً، وعمره يزيد عن 26 عاماً

ثانياً: ألا يكون موظفاً، أو صاحب دخل ثابت

ثالثاً: ألا يكون عليه منع قضائي من السفر

رابعاً: ألا يتجاوز عمره الـ ٦٠ عاماً

خامساً: ألا يكون لديه سجل تجاري حقيقي

رابط التسجيل للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل اضغط هنا