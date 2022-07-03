موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر- موعد مباراة الأهلي والزمالك مباشر، يبحث عشاق كرة القدم في جمهورية مصر العربية بشكل خاص، ومحبو كرة القدم في الوطن العربي على وجه الخصوص عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، لاسيما وأن المباراة تقام بين الغريمين التقليديين منذ عشرات السنوات، لهذا من المتوقع أن يشاهد جمهور كرة القدم على مستوى الوطن العربي مباراة أشبه بملحمة كروية في ظل التنافس الشديد بين الأهلي والزمالك من نشأتهما على الساحة المصري، ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة التاسعة بتوقيت مصر من مساء يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، فيما سيتولى التعليق على المباراة المعلق المصري مدحت شلبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويهتم الملايين من متابعي كرة القدم في الوطن العربي عن، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر- موعد مباراة الأهلي والزمالك مباشر، لأنها من أهم المباريات في مصر خاصة والوطن العربي على وجه الخصوص، لأن من المتعارف عليه منذ عشرات السنوات، أن مثل هذه المباريات تشهد منافسة شديدة بين اللاعبين، إذ يسعى الجميع لإثبات تفوقه على الآخر، وهو ما يدفع جمهور كرة القدم للبحث عن، موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، فيما ترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم.

🔴وفقًا لاختيارات جمهورنا الهدف الأشهر للاعبنا السابق شريف عبد الفضيل 🎯🚀👏 pic.twitter.com/NcHUiRTUmp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 2, 2022

📸| لقطات من فوز الأهلي على بتروجيت بهدفين دون رد، والتأهل لنهائي كأس مصر 🦅🏆👏#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ZfakapQj86 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 2, 2022

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022

ويحرص عشاق الناديين الأهلي والزمالك المصريين على مشاهدة هذه المباراة الخاصة، لذلك يواصلون البحث من هذه الساعات عن، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022، وذلك بعدما نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره بتروجيت بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نصف نهائي كأس مصر موسم 2020-2021، بهدفين دون رد، ليضرب موعدًا مع الزمالك في مباراة نهائي البطولة المحلية، إذ تأهل الفارس الأبيض على حساب نظيره أسوان.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة بث مباشر

ويبحث عاشق نادي الأهلي ومحبو نادي الزمالك عن، موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة بث مباشر، كما يهتمون بالاطلاع على، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر- موعد مباراة الأهلي والزمالك مباشر، لأنهم يعتبرونها من أهم المباريات على الصعيد العربي، لاسيما وأنهما غريمين تقليديين، إذ يكون هناك حماس زائد في المباراة بينهم، وهو ما يدفع جمهور كرة القدم لانتظار هذا الموعد بفارغ الصبر.