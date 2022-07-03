جيش الاحتلال: سنتحمل مسؤولية مقتل أبو عاقلة إذا ثبت أننا قتلناها

أعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد، استعداده الإعلان عن تحمله مسؤولية مقتل الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو ‏عاقلة، وإبدائه الأسف لما حدث لها، في حال ثبوت أنه تسبب في مقتلها.‏

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الجيش لإذاعة جيش الاحتلال وذلك بعد أن سلمت السلطة الرصاصة التي أدت لقتل شيرين أبو عاقلة للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات لـ"راديو الجيش" إن "الإسرائيليين سيفحصون الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عقلة في ظل وجود ممثل عن أمريكا، وإذا قتلناها فإننا نتحمل المسؤولية ونأسف لذلك".

وأعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، أمس السبت، تسليم الرصاصة التي أدت لقتل الصحفية في قناة (الجزيرة) القطرية شيرين أبو عاقلة، للإدارة الأمريكية.

وقال الخطيب، إن الجانب الأمريكي سيجري فحصا جنائيا منفردا على الرصاصة التي أدت لقتل أبو عاقلة. مشيرا إلى أن خبراء وصلوا خصيصا لهذا الغرض من الولايات المتحدة.

وسيجري الفحص في مقر السفارة الأمريكية في القدس، بحسب الخطيب.