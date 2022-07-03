إصابة مسن بكسور ورضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه شرق طولكرم

اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، بالضرب المبرح على مزارع مسن من بلدة كفر اللبد، أثناء عمله في أرضه الواقعة ما بين بلدته وقرية شوفة شرق طولكرم، بالضفة المحتلة

وقال المواطن صهيب جبعيتي من كفر اللبد: إن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح اعتدوا بالضرب المبرح على المسن مصطفى حسين محمد فقها (70 عاما)، أثناء تواجده في أرضه، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض في مختلف أنحاء جسده.

وأضاف، أنه تم الاتصال مع إسعاف بيت ليد لنقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

يشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول الذي يتعرض له فقها وعائلته من قبل مستوطنين، حيث اعتدى مستوطنون قبل ثلاثة أشهر على شقيقه أثناء رعيه لأغنامه في أرضه، بهدف إجباره على ترك أراضه، في خطوة تهدف إلى الاستيلاء عليها، لصالح مستوطنة "عناب"، المقامة على أراضي المواطنين في تلك القرى شرق طولكرم.