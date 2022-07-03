سعر أضاحي عيد الأضحى 2022  في مصر-سعر لحوم الأضاحي في مصر

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2022، يبحث الكثير عن سعر الأضاحي في مصر 2022، وسعر الأضاحي في مصر، أسعار الأضاحي 2022، سعر الأضحية في مصر، سعر لحوم الأضاحي في مصر، لحوم الأضاحي وزارة الزراعة، حديث ادخار لحوم الأضاحي، أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، سعر العجول في مصر، وثمن العجل في مصر، سعر العجول البقري قائم اليوم، حيث ارتفاع سعر الأضاحي في مصر 2022، فيما يسأل كثيرون عن أسعار الأضاحي وسعر لحوم الأضاحي الوزارية، وسبب ارتفاع سعر الأضاحي 2022، فيجري البحث عن أسعار الأضاحي في مصر 2022، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض سعر الأضاحي في مصر 2022- تعرف على سعر لحوم الأضاحي في مصر 2022 .

سعر لحوم الأضاحي في مصر 2022

ننشر متوسط أسعار الأضاحى هذا العام وذلك مع استمرار الطلب المرتفع على الأضاحى خلال هذا الأسبوع، الأمر الذى يرفع الأسعار بحسب كل منطقة.

أسعار لحوم الأضاحى فى مصر:

سعر الكيلو البقرى "عجول" 70إلى 75 جنيها للكيلو

سعر الكيلو البقرى "إناث" 65 إلى 67 جنيها للكيلو

سعر الكيلو الجاموسى 60 إلى 64 جنيها للكيلو

سعر الكيلو "الضأن" 71 إلى 75 جنيها للكيلو

أسعار لحوم الأضاحى تختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى وذلك وفق تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار، الأمر الذى يجعل الأسعار مختلفة وفق المنطقة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مبيعات صكوك الأضاحى 40 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالى مبيعات أكثر من (18) ألف صك، وجاءت حصيلة مبيعات مديرية أوقاف القاهرة فى المقدمة، حيث بلغت 2750 صك أضاحى الأوقاف بقيمة (6050000) جنيه.

ارتفع سعر الاضاحي في مصر 2022، بشكل مختلف عن عيد الأضحى المبارك 2021، وسجل سعر كيلو الضأن إلى ما بين 79 و85 «قائم»، والسعر يكون مختلفا تمام بالنسبة لكيلو اللحم العجالي والذي سجل خلال الأيام الماضية إلى ما بين 70 و75 حسب أسعار التجار المختلفة.

ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي بمصر 2022 قبل عيد الأضحى المبارك.. تعرف على الأسعار

وفي الغرفة التجارية، يأتي الضأن المناسب للأضحية يتراوح بين 4000 و5000 جنيه، بينما تتراوح أسعار عجول الأضحية بين 20 و25 ألف جنيه. وأعلنت وزارة الزراعة عن تفاصيل الأضاحي هذا العام في منافذها أو الراغبين في شرائها من مزارع وزارة الزراعة، ليصل سعر الكيلو جرام من لحم الضأن في مزارع الوزارة إلى 75 جنيها، فيما يتراوح سعر الخروف المناسب للذبح بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه.

أسعار العجول في مصر 2022

الأسعار تتراوح ما بين 17000 إلى 35000 جنيه، ولكن الأسعار تختلف على حسب عمر العجل ووزنه. سعر الماعز القائم فيبدأ في السوق المصري من قيمة 1400 جنيه وحتى 4500 جنيه مصري. سعر الخروف القائم قيمة تتراوح ما بين 3000 جنيه إلى 5500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.

أسعار الأضاحي 2022 في وزارة الزراعة

كانت أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة الموسم الماضي كالتالي سجل الكيلو من الضاني 75 جنيها، لتتراوح الرأس الواحدة من 3000 إلى 6000 جنيه. وأكدت الوزارة أن الكيلو من العجول البقري القائم بـ70 جنيها، لتتراوح الرأس بين 20 ألف جنيه وحتى 32 ألف جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي 2022

يأتي أسعار أسعار الأضاحي، بسبب ارتفاع اسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي كلما اقترب العيد، بجانب تداعيات أزمة كورونا والتي اربكت عمليات الاستيراد ورفعت خامات الأعلاف، وكثرة الحلقات الوسيطة في بيع الأضاحي وزيادة تكلفة النقل.

موعد وإجازة عيد الأضحى المبارك 2022

حدد معهد الفلك أن هلال ذى الحجة وقفة عرفات 2022 لعام 1443 هـ فلكيًا يوم الجمعـة 8 يوليو 2022، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيا يوم السبت 9 يوليو 2022، وبذلك تبدأ إجازات شهر يونيو 2022 الرسمية لعيد الأضحى منذ يوم 8 يوليو وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو2022.