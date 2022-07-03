"إسرائيل": 19 حالة وفاة و6862 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم الأحد 3/6/2022، عن تسجيل 19 حالة وفاة و6862 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة، في موجز تقريرها اليومي: "تم أمس، أخذ فحص 17208 عينية مخبرية لاكتشاف "كورونا"، حيث أظهرت النتائج أنّ نسبة 42.46% منها موجبة".

وأوضحت أنها سجلت منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحًا، 1196 إصابة جديدة بالفيروس، وما أدى إلى ارتفاع الإصابات النشطة إلى 96330 إصابة نشطة.

وأضافت: "أنّ الإجمالي التراكمي لإصابات "كورونا" وصل لـ 4371650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 10977 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في "إسرائيل".

وأشارت إلى أنّه يوجد في المستشفيات الإسرائيلية 1112 مصابًا، بينهم 341 مصابًا بحالة خطيرة، و50 بحالة خطيرة جدًا، بينما تم ربط 45 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت إصابة 484 مصابًا بالطفيفة.