فجع الوسط الفني، بوفاة الفنان الكويتي الشاب غانم الحمادي، فعمت حالة من الحزن على الشارع الفني الكويتي، بسب وفاة الفنان الشاب غانم الحمادي أحد أعضاء فرقة الفن الأصيل عن عمر 36 عامًا يوم الجمعة الماضي، وهو من الفنانين المحبوبين لدى الجمهور العربي والكويتي خاصةً، حيث خيم الحزن عليهم بسبب وفاته، لذا بدأوا بالبحث حول السبب الحقيقي لوفاة الفنان الكويتي الشاب غانم الحمادي.

الكشف عن سبب وفاة غانم الحمادي

وتناقل الجمهور خبر الوفاة معبرين عن صدمتهم لرحيل الفنان بعمر الشباب، متسائلين عن سبب الوفاة، وكشفت العديد من المصادر أن سبب وفاة الفنان الشاب هو حادث سير مروع

وفي التفاصيل تعرض اطار سيارة الفنان الراحل للانفجار وهو على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بالقرب من منطقة أم الهيمان، وذلك خلال توجهه إلى منزله في مدينة صباح الأحمد مما أدى الا انقلاب السيارة ووفاة الفنان الشاب يوم الجمعة الماضية

حالة من الحزن في الوسط الفني الكويتي

وتحدث الفنان مبارك الشطي زميل الفنان الراحل عن الحادثة وكشف تفاصيلها كما جرى تداولها واكد في حوار صحافي له أن الفنان الراحل كان يتمتع بأخلاق حميدة

وقال الإعلامي سعود المزيعل في نعي الفنان الراحل: "الفنان غانم سالم فرحان غانم الحمادي في ذمة الله وأسفاه على شبابك ربي يرحمك ويسكنك الجنة ويصبر ذويك وأهلك أشهد بالله إنك رجل محترم

اما الفنانة الكويتية بسمة فقالت: "رحمة الله عليك خوش ريال ذهبة كان يطلع معانا بالحفلات بالفرق"

وغانم المادي هو فنان كويتي من مواليد 1986 وهو عضو في فرقة الفن الأصيل وهي فرقة شهيرة في الكويت وشاركت في احياء العديد من حفلات الزفاف .

وغانم الحمادي، هو أحد أبرز وجوه الفن الشعبي البارزة في الكويت، وبرزت مشاركاته مع «فرقة الفن الأصيل» في المناسبات الخاصة والأفراح.