إدراج وبدء تداول أسهم "أركان العقارية"

وقعت اليوم ضمن مراسم احتفالية رسمية اتفاقية إدراج وبدء التداول على أسهم شركة أركان العقارية في بورصة فلسطين، وذلك بعد إتمام كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة من الجهات الرقابية. وبموجب هذه الاتفاقية، بدأ التداول على سهم أركان تحت الرمز (ARKAAN) في البورصة اليوم بعد أن تم قرع جرس التداول.

وجاء ذلك خلال حفل جرى تنظيمه في مقر شركة الاتصالات الخلوية- جوال في مدينة البيرة، حيث وقع الاتفاقية عن بورصة فلسطين الدكتور حسن ياسين، وممثل شركة أركان كمال رطروط، بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ولفيف من كبار المستثمرين ومدراء الشركات الرائدة، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة أركان.

واعتبر براق النابلسي أن إدراج سهم أركان يشكل قاعدة أساسية للقطاع العقاري في فلسطين، متوقعاً أن يعود هذا الإدراج إيجاباً وبقيمة مضافة على صناعة العقار داخل السوق الفلسطينيي خلال الفترة المقبلة، من خلال قاعدة أصولها الضخمة، مضيفاً أن مجلس إدارة الشركة يملك رؤى متكاملة حول مدى النجاح الكبير الذي تتوق له الشركة خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تشهد فيه صناعة العقار محلياً طلباً متنامياً.

وأكد أن قرار الهيئة بالموافقة على إصدار الورقة المالية لشركة أركان العقارية وإدراج أسهمها في بورصة فلسطين جاء بعد تقديم الشركة جميع البيانات والمعلومات الواجب المصادقة عليها من قبل الهيئة وتحديداً نشرة الإصدار المعدة وفقاً لقانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

من جهته، عبر الدكتور حسن ياسين عن سعادته بإدراج شركة بهذا الحجم بمركز مالي قوي وقاعدة مساهمين تزيد عن ثمانية آلاف مساهم، آملاً أن تكون بداية لإدراجات جديدة ونوعية لبورصة فلسطين، وتدل على تعافي السوق المالي بعد أزمة الكورونا، الذي شهد نشاطاً في التداول وازدياداً في قيم الشركات المدرجة منذ بداية هذا العام.

وصرح عمار العكر رئيس مجلس إدارة شركة أركان العقارية "إن إدراج أركان اليوم يشكل حدثاً تاريخياً مهماً في الاقتصاد الفلسطيني، كونها ستحدث إضافة حقيقية ونوعية لقطاع العقارات في الوطن".

وأضاف "كلنا فخر بإتاحة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مستقبل نجاحات الشركة المتوقع على المدى البعيد، وتمكين أسهمها لتصبح من أكبر الشركات المدرجة في البورصة المحلية"، لافتاً في الوقت ذاته أن أركان ستشق طريقها في مجال تطوير العقارات في فلسطين بقاعدة أصول بقيمة تزيد عن 375 مليون دولار.

وفي كلمة له ممثلاً عن شركة أركان قال كمال رطروط: "إن الشركة تسعى لتكون نموذجًا يحتذى به في تطوير وإدارة المشاريع العقارية في السوق الفلسطينية، وكل ما يتعلق بها من خلال تطبيق مبدأ الرعاية المتكاملة إدارةً واستثماراً وتطويراً".

وانبثقت شركة أركان العقارية عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، حيث تم توزيع أسهماً كأرباح على مساهمي الاتصالات بواقع سهم لكل سهم وبقيمة اسمية دولار واحد للسهم، حيث ستقوم شركة أركان بإدارة الأصول العقارية التي تشمل مشروع بوابة أريحا الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 3 ملايين متر مربع، إضافة إلى محفظة أراضٍ استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تؤهلها لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية، مع المطورين والمقاولين المحليين على أساس الشراكة من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي، كما ستقوم شركة أركان بإدارة محفظة استثمارية ضخمة تشمل أسهم بنوك تدر عوائد سنوية تقوي المركز المالي للشركة.