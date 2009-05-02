مصادر: أجهزة السلطة تفرج عن أحد عملاء الاحتلال الذي كان يتتبع قيادي بالجهاد..والعميل يفر لأراضي 48

فلسطين اليوم- طولكرم

أفرجت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية عن أحد المتعاونين مع المخابرات الصهيونية في تتبع أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي بالمدينة.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ فلسطين اليوم، فإن الأمن الفلسطيني أفرج عن "ج.ر" بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله بشكل مفاجئ علي قضية جنائية، حيث تبين فيما بعد أنه يعمل لصالح جهاز الشين بيت وكان يتابع أحد قيادات حركة الجهاد قرب منطقة قفين.

وكانت مصادر إعلامية وشهود عيان قد أفادوا بأن مواطناً فلسطينياً اكتشف خلية من العملاء في منطقة قفين بطولكرم شمال الضفة المحتلة.

وحسب المصادر فإن أحد المواطنين اشتكي للشرطة الفلسطينية بطولكرم عن تعقب أحد جيرانه له، فقامت الشرطة باستدعائه والتحقيق معه، وبعد حجزه ساعات اعترف أنه يعمل عميلاً ضمن خلية تضم 7 آخرين من منطقة قفين ذاتها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "فلسطين اليوم": "وقد قامت الشرطة باستدعاء جميع المتهمين وهم "ر.ج"، "أ.ط"، "ر.أ"، "ق.أ"، وتبين أن مجموعة أخرى تتبع لذات الخلية تعمل في منطقة صيدا، وأن بعض العناصر ينتمون لفتح".

وكشف مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن المتهم "ر.ج" كان منذ نحو عام يتعقب أحد قيادات الحركة المحليين بإحدى المناطق القريبة من بلدة قفين، فيما قام مسلحون من سرايا القدس في عام 2006، بالتحقيق مع المتهم "أ.ط" إلا أنه لم يتم التوصل لأي دلائل ضده.