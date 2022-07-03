تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2022 التي تنقل موسك الحج كاملاً

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2022 على النايل سات وعرب سات ، يبحث الملايين من المسلمين في مختلف انحاء الدول العربية عن تردد قناة لبيك اللهم لبيك ، مع إقتراب عيد الأضحى المبارك 2022 قد ، وسوف نقدم إليكم التردد الجديد بتحديث شهر يوليو 2022 هذا العام ، ونظراً مع توقف الإرسال لفترة طويلة ، لكن قد جاءت القناة بالرجوع مرة أخري بتردد جديد ، وسوف نوفر إليكم التردد من أجل إتمام ضبط الإشارة على جهاز “الريسيفر” والإستماع والمشاهدة إلي بث حي من المسجد النبوي الشريف وترديد لبيك اللهم لبيك ، علي مدار اليوم بشكل مجاني لا تحتاج لأي رسوم إشتراك تماماً، تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2022 على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2022

تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة لبيك اللهم لبيك علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات يمكنك ضبطه من أجل مشاهدة بث حي من المسجد النبوي الشريف.





القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12015.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز : 27500 (رأسي).

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2022 نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10922 – 10728.

معامل تصحيح الخطأ : 7/8.

معدل الترميز : 27500.





تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2022 على النايل سات وعرب سات

قناة لبيك اللهم لبيك تقدم العديد من الشعائر الدينية الرائعة والجميلة وتقدم أيضاً القرآن الكريم والصلاوات التي قد يلقيها أكبر الشيوخ والفقهاء في مكة المكرمة ، فهي قناة يتم البحث عنها بشكل كبير جداً خلال الأيام الجارية نظراً لإقتراب عيد الأضحي المبارك والذي من المقرر أن تبدأ أول أيامه في 9 يوليو 2022 ليستمر ويواصل لمدة أربعة أيام.