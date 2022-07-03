دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة- دعاء رابع يوم ذي الحجة مستجاب، يحل علينا اليوم الأحد وفق التقويم الميلادي، رابع يوم من شهر ذي الحجة 1443 هجري، هي أيام مباركة ومن أعظم وأحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، إذ ينتظرها المسلمون في كل مكان على وجه الأرض على أحر من الجمر، لأنهم يحرصون على اغتنام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في الأعمال الصالحة والصلوات والانفاق في سبيل الله، والأدعية التي تزيل همومهم وتفرج عن كرباتهم.

فضل دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة

هذه الأيام المباركة لها فضل عظيم على المسلمين بشكل عام، لهذا يبحثون عن، دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة- دعاء رابع يوم ذي الحجة مستجاب، إذ يأخذون بترديده في كل مكان يتوجهون إليه، فهم لا يكفون عن الأدعية كونها مستجابة في هذه الأيام العظيمة، لهذا يهتمون بالبحث عن، فضل دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الأيام حتى أنه أقسم بها، ويرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء رابع يوم من شهر ذي الحجة، وفضل هذا اليوم على المسلمين.

أفضل أيام الدنيا هي العشرة من ذي الحجة، استغلوها صيامًا قيامًا دعاءً استغفارًا تهليلًا تكبيرًا وِردًا برًا صدقةً 🤍 pic.twitter.com/vmdx8GmvYI — 🦋 (@AN2018__) June 27, 2022

ادعية رابع يوم من ذي الحجة

ويهتم المسلمون في البحث عن، ادعية رابع يوم من ذي الحجة، لما فيها فائدة وبركة عظيمة، حيث يحرص المسلمون في جميع أنحاء المعمورة على نيل أجر وثواب هذه الأيام المباركة، فهي من أهم أيام السنة على الاطلاع، إذ إن الله سبحان وتعالى أقسم بها في سورة الفجر لشدة عظمتها عز وجل، إذ قال في كتابه الكريم في سورة الفجر، "والفجر وليال عشر والشفع والوتر"، لذا فإن ذكرها في القرآن الكريم يدل على عظمتها.

- دعاء النبي في عشرِ ذي الحجة . pic.twitter.com/SNRDk0oasx — هلا القحطاني (@hala_16h) June 30, 2022

دعاء رابع يوم ذي الحجة مستجاب

ويحرص المسلمون في كل مكان في البحث عبر مواقع الانترنت أو السوشيال ميديا عن، دعاء رابع يوم ذي الحجة مستجاب، ويهتمون أيضا في البحث عن، دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة- دعاء رابع يوم ذي الحجة مستجاب، ونرفق لكم أدعية رباع يوم من ذي الحجة، لكن يجب التنويه أنه لا دعاء محدد لهذا اليوم، وهذه مجموعة من الأدعية: " ومنها: "رَبِّ أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا»، «رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ»، « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، « اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا".