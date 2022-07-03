طرق صحيحه لحفظ لحوم الأضاحي من التلف 2022، عيد الاضحى على الأبواب ويبقى السؤال ما هو الطريق الصحيحة لحفظ الاضاحي في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة ، وانقطاع التيار الكهربائي ، يسعى المسلمون منذ بداية الشهر الجاري في البحث عن الطرق المثلى لحفظ الاضاحي وخاصة ان عدد كبير تتعرض للتلف منذ اليوم الأول ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تحاول مواكبة كافة الطرق المثلى لحظ لحوم الاضاحي ، وخاصة في ظل فشل كافة الطرق التقليدية التي تفسد منذ اليوم الاول ، نقدم لكم طرق صحيحه لحفظ لحوم الأضاحي من التلف 2022





طرق صحيحه لحفظ لحوم الأضاحي من التلف 2022

نقدم لكن أفضل 5 طرق لحفظ لحوم الأضاحي :

1. التأكد من كون اللحم المرغوب في حفظها صالحة للاستخدام، وذلك بفحص لون اللحم ورائحته، والضغط عليه بالأصابع، فإنّ عاد لوضعه الطبيعي يكون طازجًا، وإن بقي مكان الأصابع ولم يعد لمكانه، فهذا دليل على كون اللحم قديم، أو أنّ الأضحية غير سليمة.





طرق صحيحه لحفظ لحوم الأضاحي من التلف 2022

2. تجنب وضع أي شيء على اللحوم التي تريد حفظها، مثل "التتبيلات" أو الملح أو الخل، وقبل وضعها في كيس الحفظ المخصص وإغلاقه، يجب ترك الكيس مفتوحًا لبعض الوقت لضمان أنّه غير دافئ من أثر الذبح القريب، ثم إفراغ الكيس من الهواء وإغلاقه.

3. وضع كمية معقولة في الكيس دون مبالغة.

طرق صحيحه لحفظ لحوم الأضاحي من التلف 2022

4. يمكن كتابة تاريخ الحفظ على كيس اللحم، لتحديد الأولوية في الطهي.

5- تصفيف الأكياس بطريقة منظمة ووضعها في ركن خاص في الفريزر، ومراعاة عدم وضعها فوق الخبز أو الأطباق المكشوفة في "الفريزر" أو قوالب الثلج.