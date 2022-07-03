لازالت قضية مقتل المذيعة الإعلامية المصرية شيماء جمال تتصدر المشهد الإعلامي ووسائل الإعلام المصرية، بعد أن تم اعتقال المتسبب بمقتلها وهو زوجها نائب رئيس مجلس الدولة، المرفوع عنه الحضانة القضائية، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفن جثتها بإحدى المزارع في منطقة البدرشين بمعاونة صديقه الذي يعمل مقاولاً، فيما تستعجل جهات التحقيق الطب الشرعى لتحديد أسباب وفاة المذيعة تمهيدًا لاستلام أسرتها الجثمان لدفنه.

مفاجآت جديدة في قضية مقتل المذيعة الإعلامية المصرية شيماء جمال

وتصدرت قضية مقتل المذيعة الإعلامية المصرية شيماء جمال، بعد أن كان يحاول المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، يضع سيناريو متكاملا للهروب قبل سقوطه في قبضة الأمن المصري، وكان يعتقد هروبه من الجريمة بسهولة، وسافر بعد الحادث مع زوجته الأولى إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازة الصيف وكان يحاول التصرف بشكل طبيعي جدا حتى لا يلفت الأنظار.

والمتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، حطم شريحة الهاتف المحمول الخاصة به أيضا، وقطع الاتصال مع كافة أفراد أسرته، وهرب أيضا من الساحل الشمالي إلى منطقة ستانلي بالإسكندرية لقضاء بعض الوقت، وبعدما علم أن رجال المباحث تبحث عنه ترك منطقة ستانلي وتوجه للإقامة مع أحد أصدقائه بمنطقة السويس، لكن تمكن رجال المباحث من اكتشاف أمره بسهولة بالسويس.

وحاول القاتل أن يستخدم التقنيات الحديثة التي تستخدمها وزارة الداخلية لتتبع كافة المتهمين أو المطاردين بكافة القضايا، لاسيما الكبيرة التي تشغل الرأي العام، مكنت رجال الأمن من تتبع السيارة الخاصة بالمتهم التي تحمل الملصق الإلكتروني الخاص بالمتهم.

تفاصيل قضية مقتل المذيعة الإعلامية المصرية شيماء جمال

قالت والدة شيماء جمال المقتولة على يد زوجها الذي يعمل بجهه قضائية إنها لم تحصل على تصريح بالدفن حتى الآن والجثمان ما زال داخل مشرحة زينهم. وقالت والدة المجني عليها إ الجثمان من يوم الإثنين الماضي وهو داخل المشرحة. وقالت إن الجهات المختصة قد وعدتها باستلام الجثمان اليوم السبت لدفنها في مقابر السيدة نفيسة ولكن لم تستلم الجثمان إلى الآن.

وكانت السيدة ماجدة والدة الإعلامية "شيماء جمال" قد أجرت تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هوية الجثمان الذي عثرت عليه الأجهزة الأمنية داخل مزرعة بالبدرشين بعد تقديم بلاغ من زوج المجني عليها المتهم بقتلها.

بداية اختفاء شيماء جمال

قام المستشار زوج الإعلامية شيماء جمال بتحرير بلاغ عن اختفاء زوجته قبل كشف جثتها داخل مسكن الزوجية بـ20 يومًا، وأن التحريات الأمنية بعد أن تبينت جدية البلاغ قامت بتشكيل فريق أمني لكشف ملابسات اختفاء شيماء جمال.

وتتبع الفريق الأمني خط سير المذيعة شيماء جمال، وتبين أنها كانت داخل محل كوافير وقت آخر ظهور لها وقبل إغلاق تليفونها المحمول.

وكشف التحريات أن المستشار زوج شيماء جمال كان في انتظارها في الطريق العام وأنه انتظر كثيرًا حتى رافقته متجهَين إلى منزل الزوجية في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وشكك الفريق الأمني في الزوج، بعد اختفائه هو الآخر حتى كشفت تحريات المباحث أنه قتلها وقام بدفنها في منزل الزوجية.





القبض على زوج الإعلامية شيماء جمال ورفع الحصانة عنه

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره. وقد أضاف المتهم الثاني أنه حاول الهرب بعد قتل «المذيعة» ولكن زوجها «أ.ح» هدده بسلاحه الناري ليحذره بعدم نشر ما شاهده واحتجزه في مكان بالساحل الشمالي إلا أنه تمكن من الهرب وتقدم بشهادته لنيابة جنوب الجيزة التي تحركت فوراً بإبلاغ نيابة الاستئناف التي حققت مع الشاهد ثم خاطبت مجلس الدولة لرفع الحصانة، وتم بالفعل رفع الحصانة عنه والسماح للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أسباب قتل المذيعة شيماء جمال

مصادر في تحريات المباحث أكدت أن شيماء جمال كانت في خلافات مع زوجها المستشار لإعلان زواجهما وهددته بافتضاح أمره وإبلاغ زوجته الأولى، مما يُعَد دافعًا من وجهة نظر التحريات لقتل المجني عليها.





وثيقة زواج شيماء جمال من 2019

وقد حصل الأسبوع على وثيقة زواج كل من الإعلامية شيماء جمال وزوجها القاضي أ.ح المتهم بقتلها وبمساعدة صديقه ودفنها داخل مزرعة بطريق أبو صير بالبدرشين بعد اختفائها لعدة أيام قبل كشف الجريمة.