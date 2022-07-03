في مصر ..مشروع قانون لـ"عقوق الوالدين" والحبس هي العقوبة  

تقدم النائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب المصري بمشروع قانون يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة للعاقّين.

ونص القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على أن، "كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بإحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عاد لإرتكاب الجريمه مرة أخرى".

ويتضمن مشروع القانون أيضا "تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولابد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الاباء والامهات".

فيما يعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، وفق المشروع القانون المقدم.