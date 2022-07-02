سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 3-7-2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وبعد ملاحظة فريق "فلسطين اليوم"، زيادة البحث عن سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد، عبر محركات البحث المختلفة ولا سيما محرك البحث جوجل، قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية، لمعرفة أسعار الدولار في لبنان.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 3-7-2022

استقرار سعر الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا، اليوم الأحد 3-7-2022، في تعاملات البنوك والسوق الموازية "السوداء".

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 3-7-2022

سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3985 ليرة للشراء، و4020 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

سعر الدولار في البنوك

أما في البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 3-7-2022

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

هبط سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 4151 ليرة للشراء، و4193 ليرات للبيع، مقابل 4164 ليرة للشراء، و4206 ليرات للبيع، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 4816 ليرة للشراء، و4868 ليرة للبيع، مقابل 4834 ليرة للشراء، و4886 ليرة للبيع ، أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 3-7-2022

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 1060 ليرة للشراء، و1073 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 3-7-2022

سعر الدرهم الإماراتي

لم يشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) أي تغير ليستقر عند 1082 ليرة للشراء، و1095 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم هامشيا في سوريا لدى السوق الموازية ليصل إلى 12981 ليرة للشراء و13121 ليرة للبيع.