اليكم أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 3 يوليو 2022

أسعار الذهب في السودان في تعاملات اليوم الأحد 3 يوليو 2022، شهدت أسعار الذهب في السودان ارتفاعاً مقابل الجنيه السوداني، رغم تسجيل المعدن النفيس عالميًا خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%.

وتشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 26.627 ألف جنيه (58.33 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 مساء تعاملات اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 23.299 ألف جنيه (51.04 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 19.971 ألف جنيه (43.75 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.532 ألف جنيه (34.02 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان بتعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 828.098 ألف جنيه (1814 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 186.393 ألف جنيه (408.31 دولار).

عالمياً، قلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات جلسة نهاية الاسبوع بعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة ومع استمرار ترقب آفاق التضخم والسياسة النقدية.