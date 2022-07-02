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أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 3-7-2022

ارتفاع أسعار الذهب في لبنان

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الأحد 3-7- 2022 بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 3-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان إلى مستوى 88.169 ألف ليرة (58.33 دولار)، مقابل 87.858 ألف ليرة في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

جرام الذهب عيار 18

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان إلى مستوى 66.128 ألف ليرة (43.75 دولار)، مقابل 65.895 ألف ليرة عند إغلاق تعاملات أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

أما أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.432 ألف ليرة (34.02 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.085 ألف ليرة (29.16 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 3-7-2022

سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 77.150 ألف ليرة (51.04 دولار)، مقابل 76.878 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.742 مليون ليرة (1814 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 617.199 ألف ليرة (408.31 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 3-7-2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ليسجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.