الراصد الجوي: أجواء صيفية روتينية

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت، استمرار الطقس الصيفي الروتيني في فلسطين.

وتنبأ العلامي، بأن تكون درجات الحرارة شبه ثابتة دون تغير ملموس، حتى بداية عيد الأضحى المبارك.

وكانت توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 2 يوليو 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.