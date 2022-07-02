كم سعر جرام الذهب مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 3 يوليو 2022؟ أسعار الذهب في العراق

أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الاحد 3 يوليو 2022، حيث شهدت أسعار الذهب في العراق ارتفاعاً بعد يومين من التراجع، مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، مستوى 85.107 ألف دينار (58.33 دولار)، صعودا من 84.807 ألف دينار في اغلاق أمس، بحسب منصة "gold-price-today.com" لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق مستوى 63.832 ألف دينار (43.75 دولار)، ارتفاعا من 63.606 ألف دينار بنهاية تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.646 ألف دينار (34.02 دولار)، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 42.554 ألف دينار (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق) مسجلا 74.471 ألف دينار (51.04 دولار)، مقابل 74.208 ألف دينار في إغلاق أمس.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق نحو 2.646 مليون دينار (1814 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 595.766 ألف دينار (408.31 دولار)، علما بأن الجنيه الذهب يعادل 8 جرامات من عيار 21.

عالمياً، تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات في نهاية الاسبوع مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ليسجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.