هل أشعلت تصريحات رئيس برشلونة الميركاتو الصيفي؟، لاقت تصريحات رئيس نادي برشلونة إخوان لابوريتا تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي وبات الكثير من الناس يبحث عنها؛ ليسمعوا ماذا قال فيها، حيث قال لابورتا في هذه التصريحات موقف ناديه من الانتقالات الصيفية، وبعد ملاحظة فريق "فلسطين اليوم" زيادة البحث بشكل كبير عن هذه التصريحات قررنا كتابة مقال بعنوان، هل أشعلت تصريحات رئيس برشلونة الميركاتو الصيفي؟، أملين أن ينال على إعجابكم، ولمعرفة هذه التصريحات النارية تابع المقال للنهاية..

هل أشعلت تصريحات رئيس برشلونة الميركاتو الصيفي؟

وكان قد أطلق خوان لابورتا رئيس برشلونة، مؤخراً، عدة تصريحات نارية تتعلق بموقف ناديه من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الموقف من اللاعب دي يونج

كانت بداية هذه المواقف والتصريحات من موقفه من الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة والذي يتفاوض مانشستر يونايتد على ضمه هذا الصيف.

وقال لابورتا في تصريحات لمحطة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية: "هناك العديد من الأندية التي تريد دي يونج، وليس مانشستر يونايتد فقط، ليست لدينا نية لبيعه، كما أنه يريد البقاء".

وتابع لابورتا: "سأفعل كل شيء للحفاظ على فرينكي دي يونج، ولكن هناك أيضًا مشكلة في الراتب الخاص باللاعب ويجب تعديله وتخفيضه حتى يستمر معنا دون معوقات".

الموقف من اللاعب ليفاندوفسكي

وعلّق لابورتا بخصوص إمكانية ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أعلن نيته الرحيل عن بايرن ميونخ قائلاً: "هو لاعب رائع، لكنه لا يزال لاعبا لبايرن ميونخ، أفضل عدم قول أي شيء الآن، ولكن نحن ممتنون لما تحدث به بشأن نادينا".





الموقف من اللاعب رافينيا

وحول الجناح البرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتد، والذي يتنافس عليه برشلونة مع تشيلسي، قال لابورتا: "رافينيا يريد أن يأتي إلى برشلونة، لدينا اتصالات وتحدثنا مع ليدز بشأنه، وسنرى كيف ستذهب الأمور".

وختم لابورتا قائلاً: "سيتم الإعلان عن ضم فرانك كيسي مجانا من ميلان وأندرياس كريستنسن بشكل مجاني أيضا من تشيلسي، حيث سنعلن الأربعاء عن التعاقد مع كيسي والخميس سيكون من نصيب كريستنسن".



