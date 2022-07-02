أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 3 يوليو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في سوريا، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا إلى 146.551 ألف ليرة (58.33 دولار)، مقابل 146.034 ألف ليرة في ختام تداولات أمس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا إلى مستوى 109.915 ألف ليرة (43.75 دولار)، مقابل 109.527 ألف ليرة عند إغلاق تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85.488 ألف ليرة (34.02 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 73.275 ألف ليرة (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا إلى مستوى 128.235 ألف ليرة (51.04 دولار)، مقابل 127.783 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.557 مليون ليرة (1814 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا نحو 1.025 مليون ليرة (408.31 دولار).

عالميا، تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات نهاية الأسبوع مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ليسجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.