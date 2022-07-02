طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 3 يوليو 2022

أسعار لذهب في الجزائر اليوم الأحد 3 يوليو 2022، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم في الجزائر، رغم تسجيل المعدن النفيس عالميًا خسائر أسبوعية بـ1.6%.

وتشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر بتعاملات اليوم الأحد، إلى نحو 8.548 ألف دينار (58.33 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 7.480 ألف دينار (51.04 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى نحو 6.411 ألف دينار (43.75 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.986 ألف دينار (34.02 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 265.489 ألف دينار (1814 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 59.839 ألف دينار (408.31 دولار).

عالميًا، قلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، بعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة ومع استمرار ترقب آفاق التضخم والسياسة النقدية.