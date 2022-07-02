موعد نزول حساب المواطن شهر ذو الحجة 1443- رابط الاستعلام عن حساب المواطن في السعودية شهر يوليو 2022، إذ يعرف برنامج حساب المواطن بأنه أحد البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية بغرض دعم بعض فئات المجتمع السعودي وإعانتها ماديًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لذلك قرر فريقنا فلسطين اليوم أن يقدم لكم موعد نزول حساب المواطن شهر ذو الحجة 1443- رابط الاستعلام عن حساب المواطن في السعودية شهر يوليو 2022.

موعد نزول حساب المواطن شهر ذو الحجة 1443- رابط الاستعلام عن حساب المواطن في السعودية شهر يوليو 2022

حساب المواطن في السعودية

يعرف برنامج حساب المواطن بأنه أحد المبادرات التي أطقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لبعض الفئات المستحقة، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الحالة المعيشية لمستحقي الدعم ممن استوفوا شروط برنامج حساب المواطن.

موعد نزول حساب المواطن شهر يوليو 2022

لم يعلن حتى الآن عن موعد صرف حساب المواطن لشهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية، فقد اعتاد المواطنون المستفيدون من برنامج حِساب المواطن أن موعد صرف حِساب المُواطن يكون عادةً في اليوم العاشر من كل شَهر، لكن يصادف العاشر من هذا الشَهر قدوم عيد الأضحى المبارك وهو يوم عطلة رسمية، وعليه ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد يوم آخر لصرف حِساب المُواطن.

متى ينزل حساب المواطن شهر ذي الحجة 1443 هـ

سيتم الإعلان عن الوقت المتبقي لصرف حِساب المُواطن فور إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن الموعد الجديد الذي سيتم فيه صرف حِساب المُواطن، وذلك بكون يوم الصرف هذا الشهر سيصادف اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد نزول حساب المواطن شهر ذو الحجة 1443- رابط الاستعلام عن حساب المواطن في السعودية شهر يوليو 2022

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