صحيفة عبرية: "لابيد" يستعد للسكن في منزل عائلة فلسطينية بالقدس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد سيسكن أحد البيوت الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية :"إن رئيس حكومة تصريف الاعمال "الاسرائيلية" يائير لابيد سيسكن في بيت عائلة فلسطينية هجرت العام 1948 من القدس المحتلة".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن لابيد سينتقل إلى هذا المنزل مؤقتا، لأن المقر الرسمي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يخضع لعمليات تجديد"، لافتة إلى أنه وفقا لقانون أملاك الغائبين لعام 1950، فإن أي ممتلكات كان مالكها موجوداً في دولة معادية أثناء "حالة الطوارئ" المؤقتة - سارية حتى يومنا هذا ويتم تجديدها بشكل روتيني على أساس نصف سنوي ومتعدد الأحزاب - يجب أن يتم نقلها إلى "إسرائيل".

ويُشار إلى أنه من خلال هذا القانون، استولت الدولة على جميع الممتلكات التي خلفها اللاجئون الفلسطينيون في عام 1948".

وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار لابيد بالانتقال إلى فيلا حنا سلامة، الواقعة بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في "شارع بلفور"، يخالف مبدأ طويل الأمد لبعض رؤساء الوزراء السابقين.

ولفتت إلى أنه بُني المنزل في العام 1932 في شارع بلفور 2 من قبل حنا سلامة، وهو رجل أعمال، وكان آنذاك ممثلاً لشركة جنرال موتورز، ويحتوي المنزل على علامات تعريف لأصحابها الأصليين، ويوجد فوق البوابة شبكة حديدية عليها عبارة "فيلا سلامة".