سعر الأضاحي في البحرين 2022- نصائح لشراء المواشي في البحرين 1443 هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن أسعار الاضاحي في البحرين، حيث تقوم الجمعيات الخيرية والإسلامية العاملة في مملكة البحرين بنشرها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2022 م، وسنقدم لكم في هذا المقال متوسط أسعار الاضاحي في البحرين 2022، إلى جانب بعض النصائح عند شراء الاضحية 1443 هـ

سعر الاضاحي في البحرين 2022

وتتراوح اسعار الاضاحي 2022 في البحرين بين 50 دينارًا بحرينيًا، وحتى 125 دينارًا بحرينيًا (أي ما يعادل 135 دولارًا أمريكيًا، وحتى 330 دولارًا أمريكيًا) وتعتبر هذه الأسعار معقولة عند مقارنتها بأسعار الاضاحي في دول الخليج العربي المجاورة، وتختلف اسعار الاضاحي في مملكة البحرين باختلاف نوع الأضحية ووزن الاضحية، وفيما يلي اسعار الاضاحي في البحرين 2022:

سعر الخروف في الجمعيات 2022

سعر الخروف العربي يبلغ وسطيًا (124) دينارًا بحرينيًا، أي ما يعادل (330) دولارًا أمريكيًا.

سعر الخروف المستورد يبلغ وسطيًا (49) دينارًا بحرينيًا أي ما يعادل (135) دولارًا أمريكيًا.

سعر الخروف المستورد في البحرين 2022

يتراوح سعر الأضاحي الصومالية بين 55 إلى 70 دينارًا بحرينيًا، أي ما يعادل 145 إلى 185 دولارًا أمريكيًا.

يتراوح سعر الأضاحي من الخروف النعيمي الأردني بين 145 إلى 160 دينارًا بحرينيًا، أي ما يعادل 385 إلى 425 دولارًا أمريكيًا.

يتراوح سعر الأضاحي من الخروف العربي الأهوازي القادم من سلطنة عمان بين 130 إلى 150 دينارًا بحرينيًا، أي ما يعادل 345 إلى 400 دولارًا أمريكيًا.

يبدأ سعر الأضاحي من الخروف النعيمي السوري من 150 دينارًا بحرينيًا، أي ما يعادل 400 دولارًا أمريكيًا.

نصائح عند شراء الاضاحي 2022 في البحرين

دعا تجار المواشي في مملكة البحرين المواطنين الراغبين بشراء اضاحي عيد الأضحى للعام 2022 الانتباه إلى بعض الأمور عند شراء الاضحية ومن بينها:

التحقق من سلامة الأضحية وخلوها من الأمراض والتقرحات.

التحقق من عدم وجود قطع في أذن الخروف أو جروح في أي مكان في جسدها.

التحقق من نشاط الاضحية والابتعاد عن الاضحية الخمولة والراقدة.

التحقق من سير الاضحية بشكل طبيعي ومن شكل قوائمها السليم.

اختيار الاضحية من الخرفان بحيث تكون ذات “لية” صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

موعد اجازة عيد الاضحى 2022 في البحرين

حددت مملكة البحرين موعد اجازة عيد الاضحى للعام الجاري يوم الجمعة 8 تموز / يوليو من العام 2022 م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 تموز / يوليو 2022 م.