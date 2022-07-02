إطلاق نسخة مدفوعة من تطبيق "سنابتشات"

أطلقت شبكة شركة "سنابتشات" الأميركية، مؤخراً، نسخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.

وقالت شركة سنابتشات :"إنّ الاشتراك في "سنابتشات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهريًا ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها".

وأضافت :"أنّ النسخة المدفوعة ستكون مُتاحة بدايةً في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة".

ويُشار إلى أنه كانت الشركة قد أعلنت في شباط/ فبراير عن أول أرباح ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.

وأفادت الشركة، بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون "سنابتشات" يوميًا.

ولفتت إلى أن النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفاً بهذه المنصة.