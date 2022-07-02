النائب العام: لن يتم تسليم الرصاصة التي قتلت الصحفية "أبو عاقلة" لـ"إسرائيل"

أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مساء اليوم السبت، إنه لن يتم تسليم المقذوف الذي قُتلت بها الصحفية شيرين أبو عاقلة، لـ"إسرائيل".

وقال الخطيب :"تمت الموافقة من جهات الاختصاص في دولة فلسطين على السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف وتم تسليمه لهم من أجل القيام بذلك، من قبل خبراء من أميركا حضروا لهذه الغاية".

وأضاف :"تم منذ اليوم لاغتيال الصحفية أبو عاقلة بالترحيب بمشاركة أي جهات دولية من أجل المساعدة في اجراء التحقيقات المهنية لمساعدتنا لتأكيد الحقيقة التي توصلنا اليها في استشهاد أبو عاقلة".

وشدد النائب العام، بأننا على ثقة ويقين بتحقيقاتنا التي قمنا بها والنتائج التي توصلنا إليها.