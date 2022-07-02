تشيلسي يقترب من ضم اللاعب سترلينغ

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن تشيلسي اقترب من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، خلال الانتقالات الصيفية.

ويُشار إلى أنه من المتوقع أن يبرم تشلسي الصفقة في الأيام القليلة القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية :"إن "البلوز" اقترب من ضم سترلينغ بعدما أبدى السيتي مرونة في المفاوضات مؤخراً".

وأضافت الصحيفة :"سيوقع سترلينغ على عقد لمدة 4 سنوات مع النادي اللندني، فيما ستبلغ قيمة الصفقة حوالي 45 مليون جنيه إسترليني".

جاء ذلك بعدما كثف تشيلسي جهوده، خلال الأيام الماضية، للتوصل لاتفاق مع السيتي، بعد التقدم بعرض رسمي، بهدف إنجاز الصفقة في غضون اليومين المقبلين.

جدير ذكره أنه أدخل سترلينغ نفسه في محادثات إيجابية مع توماس توخيل، مدرب البلوز، لمعرفة خطة المدير الفني الألماني بشأنه في الموسم المقبل.