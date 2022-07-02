كيف أعرف مواصفات الأضحية السليمة في عيد الأضحى- مواصفات أضحية الخروف السليم 2022

، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن مواصفات الاضحية السليمة، لا سيما أن الكثيرون من الناس يبحثون عن طرق تساعده في التعرف على مواصفات الأضحية السليمة لا سيما قبل موعد عيد الأضحى 2022، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم كيف أعرف مواصفات الأضحية السليمة في عيد الأضحى 2022.





كيف أعرف مواصفات الأضحية السليمة في عيد الأضحى- مواصفات أضحية الخروف السليم 2022

وتزيد نسبة البحث في عيد الأضحى عمليات التزوير والغش لا سيما في الأضحية لذلك في هذه المقالة سنوضح لكم طرق مهمة ورئيسية لمعرفة المواصفات السليمة للأضحية.

ويعد ذبح الأضحية عقب صلاة العيد، أبرز ما يظهر في العيد خاصة في يومه الأول عقب الصلاة مباشرًا، حيث يسرع كلا منا لذبح أضحيته لهذا العام.

ويقبل الجميع على شراء الأضاحي من "بقر، أو عجول، أو جمال، أو خرفان".





مواصفات الأضحية

مواصفات الخروف السليم:

فحص الأسنان للتأكد من سن الأضحية

يعد السن الشرعي لشراء الخروف والتضحية به، هو ما أتم 6 أشهر، وتكون أسنانه عريضة وأن يكون لديه 4 أسنان في الفك السفلي وأخرى في الفك العلوي.

عين الخروف

يجب أن تكون عين الخروف لامعة، ولا تختلط بالدموع وليست باهتة، وليست محمرة، وليس بها أي إفرازات.

كيف أعرف مواصفات الأضحية السليمة في عيد الأضحى- مواصفات أضحية الخروف السليم 2022

رأس الخروف

قرون الخروف يجب أن تكون سليمة وليس بها أي كسور.

جسم الخروف

يجب أن تكون فروة الخروف سليمة وليس بها أي قطع، أو يمكن نزعها بسهولة، أو وجود أي أمراض جلدية على جسمه.

أرجل الخروف

يجب التركيز على أرجل الخروف، وأن تكون سليمة، وخالية من أي كسور، وليس بها أي تجمعات أو تجلطات دموية بسبب نزيف داخلي.

كيف أعرف مواصفات الأضحية السليمة في عيد الأضحى- مواصفات أضحية الخروف السليم 2022

الحالة العامة للخروف

لا يجب اختيار أضحية الخروف الكسول الجالس على الأرض، فمن الممكن أن يعاني من أمراض داخلية، الخروف الكثير الحركة ونشط وكثير الأكل يكون أفضل صحيًا.