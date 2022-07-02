18 مصابا في حادث العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

قال وزير الصحة فراس الهواري، السبت، إن الاستجابة السريعة لحادثة تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء مدينة العقبة "مبشرة بالخير وطريقة للتعامل مع حوادث تحمل أعداد إصابات كثيرة".

وأضاف أن جميع الكوادر المعنية هبت للمساعدة في الاستجابة للحادث الذي أدى إلى وفاة 13 شخصا وإصابة 332 آخرين، وذلك في تصريح للمملكة.

"المستشفيات استطاعت أن تستوعب الإصابات وجرى الاستعانة بمستشفى ميداني ورفد بالكوادر الصحية من مختلف المحافظات"، وفق الهواري، الذي أشار إلى أن "18 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، منهم 4 حالات في عمّان، وجميعهم في حالة صحية مستقرة ويتم إخراجهم من المستشفيات بشكل متتابع".

وأدى تسرب غاز الكلورين من صهريج في ميناء في العقبة الاثنين الماضي، إلى وفاة 13 شخصا بينهم 5 فيتناميين.

وزير الصحة، قال إن المستشفيات الميدانية "لم تترك بشكل أنها تهمل، والدليل على ذلك جاهزيتها للتعامل مع حادثة العقبة في أي لحظة"، موضحا أن "المستشفى الميداني في العقبة كان فيه 248 أسطوانة أكسجين إضافة إلى جميع المواد التي تحتاجها الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات المصابة".

"استطعنا أن نستقبل في المستشفى الميداني في العقبة أن نستقبل 148 مصابا من 332 من إجمالي الإصابات"، وفق الوزير.