موقع عبري: السلطة ستسلم الرصاصة التي قتلت " أبو عاقلة" للولايات المتحدة الليلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن السلطة الفلسطينية من المتوقع أن تسلم الليلة الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة للولايات المتحدة.

وقال موقع والا العبري :"التوقعات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية ستسلم، الليلة، الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الموقع العبري :"النائب العام الفلسطيني يؤكد: سنقوم بتسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة إلى الولايات المتحدة لتتمكن من إجراء فحص باليستي".

وتابع نقلاً عن مسؤولين "إسرائيليين" وأمريكيين:"إدارة بايدن تضغط منذ أسابيع على السلطة لتسليم الرصاصة لتحديد مصدر إطلاق النار".

وأشار الموقع إلى أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية يتعرضان لضغوط سياسية من أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ للتحقيق في اغتيال شيرين ويطالبون بأن يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" التحقيق في الحادث".