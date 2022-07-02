ما هي شروط الأضحية ومواصفاتها حسب الشريعة الإسلامية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن شروط الأضحية وفق الشريعة الاسلامية، حيث يبحث الكثير ممن يريد شراء الاضاحي مع حلول عيد الأضحى المبارك عن ما هي شروط الأضحية ومواصفاتها حسب الشريعة الإسلامية، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم ما هي شروط الأضحية ومواصفاتها حسب الشريعة الإسلامية 2022.

ما هي شروط الأضحية ومواصفاتها حسب الشريعة الإسلامية 2022

تعتبر شروط الاضحية 2020 من أهم المواضيع التي يتم البحث عليها حاليًا عبر محركات البحث العالمية لا سيما جوجل.

فلكل أضحية (عجول – أبقار- خراف – ماعز – أبل) شروط مخصص ومعينة لا تتم الأضحية إلا بالشروط والمواصفات الإسلامية.

وكانت لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، ذكرت 6 من شروط الاضحية 2020 منها ما يلي:

شروط ومواصفات الأضحية 2022

1- أن تكون من الأنعام (الإبل- البقر والجاموس- الغنم والماعز)؛ لقوله تعالى: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].

2- أن تكون بالغةً للسن المعتبر شرعًا؛ فمن الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» [أخرجه مسلم] وهذا هو الأصل.

3- أن تكون سليمةً من العيوب؛ فلا تجزئ فيها العوراء البيِّنُ عَوَرُها، ولا العرجاءُ البيِّنُ عرجها، ولا الهزيلةُ البيِّنُ هُزالُها، ولا المريضةُ البيِّنُ مرضُها…إلخ هذه العيوب؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [رواه أبو داوود والنَّسائيُّ بسند صحيح] .

أما من اشترى أضحية ثم انكسرت أو تعيَّبت فإنه يضحي بها، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه غير مفرِّط في ذلك.

4- أن تكون ملكًا للمضحي أو مأذونًا له فيها.

5- ألَّا يكون للغير حقٌّ فيها كالعين المرهونة.

6- أن تكون التضْحِية في الوقت المنصوص عليه.