القيادي محمد شلح: الاحتلال سيدفع الثمن غالياً على جريمة استشهاد الأسيرة سعدية مطر

أدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أ. محمد شلح الجريمة التي ارتكبها الاحتلال اليوم السبت بارتقاء الشهيدة البطلة سعدية مطر في سجن الدامون.

و جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الإطار النسوي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم احتجاجاً على ارتقاء الشهيدة مطر، حيث رفعت المشاركات في الوقفة شعارات تدين جريمة الاحتلال، و تطالب بالتدخل لوقف معاناة الأسرى و الأسيرات في سجون الاحتلال.

و قال شلح: "إن الشهيدة سعدية مطر هي نموذج حي للأمة عله يتحرك بها ساكن، حيث أن الشهيدة في هذا السن الكبير المتقدم في العمر فكرت أن تقتل جنديا من جنود الاحتلال الذين سلبوا المسجد الابراهيمي".

و أضاف: "نحن ننعى الشهيدة ام علاء التي قُمعت في السجن بتهمة محاولة طعن يهودي، و جاهدت وحدها بالسكين دفاعا عن المسجد الإبراهيمي كما تفعل الكثير من النساء على ابوب المسجد الأقصى".

و تابع القيادي في الجهاد يقول: "نقف احتراما أمام هذه النماذج التي تسمى امرأة، ولكن هي بقيمة آلاف الرجال".

و أشار الى أن المستوطنين تكاثروا عليها ضربا وتكسيرا حين تم اعتقالها، وحتى اكثر من عام ظلت في السجن عليها آثار هذه الجريمة، إلى أن استشهدت اليوم بفعل جلطة داهمتها بهذا السجن البغيض.

و قال: "نؤكد في حركة الجهاد الإسلامي أننا لن نرفع الراية البيضاء ولن نستسلم ابداً، وسنبقى صامدين كجبال نابلس والخليل كما يقاتلوننا ويقتلوننا في كل مكان على ارض فلسطين".

و حمل شلح الاحتلال مسؤولية روح الشهيدة البطلة سعدية مطر، مؤكداً أن الاحتلال سيدفع الثمن غاليا آجلاً أم عاجلاً، و في كل وقت وحين، مؤكداً أنه ليس بعيدا عن هذا الكلام ما جرى في نابلس أمس، واستطعنا النيل منهم. ولازالوا يعانون من هذا الاشتباك واستطعنا أن نوقع الإصابات وكتيبة جنين لن يهدأ لها بال.

كما تطرق شلح الى معاناة الأسرى والاسيرات المستمرة، مشيراً الى أن عدد الشهداء الأسرى بلغ ٢٣٠ شهيداً، واليوم أكثر من ٦٠٠ معتقل يعانون من أمراض مزمنة داخل السجون، كما أن هناك ٣٠ حالة سرطان، إضافة الى ٢٨ أسيرة في سجون الاحتلال.

و أوضح أن أسرانا ما زالوا يواجهون هذا الاحتلال تحت مرأى و مسمع كل العالم، متسائلاً اين هي منظمة الصليب الأحمر و الأمم المتحدة و الصحة العالمية و اتفاقيات جنيف من هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال ذا الظلم اللاإنساني الذي يتعرض له اسرانا.

و طالب شلح كل الهيئات و المؤسسات الحقوقية بأن تقوم بدورها و بمسؤولياتها بالوقوف الى جانب اسرانا و الدفاع عن حقوقهم، كما طالب بملاحقة العدو المجرم الذي يلاحق و يعذب أبنائنا و حرائرنا في السجون، مؤكداً بأن هذه ليست رجولة بل هي ذلة و مهانة كتبت على وجه الاحتلال البغيض.

و في ختام حديثه، أكد القيادي في الجهاد بأن حركته و ذراعها العسكري سرايا القدس، تحملان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم و كل الجرائم ضد أبناء و بنات شعبنا.

و قال: "سنقاتل هذا العدو بكل ما اوتينا من قوة ".