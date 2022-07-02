بالفيديو الاحتلال يزعُم اعتراض 3 طائرات مسيّرة لـ"حزب الله" كانت بطريقها لحقل "كاريش"

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، أنه اعترض 3 طائرات مسيرة تابعة لـ"حزب الله" كانت في طريقها إلى منصة حقل "كاريش" على الحدود اللبنانية "الإسرائيلية".

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال قائلة :"بأنه سمُح بنشر أن سلاح الجو "الإسرائيلي" قام باعتراض 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" كانت في طريقها إلى منصة استخراج الغاز من حقل "كاريش" عند الحدود البحرية اللبنانية "الإسرائيلية".

بدوره، قال أمير بحبوط المراسل العسكري لموقع واللا العبري: "إنه تم اسقاط 3 طائرات مسيّرة تتبع لحزب الله على بعد أميال من منصة الغاز "كاريش" من خلال اسقاط طائرة بواسطة طائرة مقاتلة والطائراتان الاخرتان بواسطة صاروخ "باراك"، وهو أول استخدام لمنظومة "باراك" الصاروخية".

وأضاف بحبوط قائلاً :"السؤال الآن ماذا يريد حزب الله، التصعيد؟ أو فقط الضغط في المفاوضات؟".

وبث المتحدث باسم جيش الاحتلال مقطع فيديو زعم انه للطائرات الثلاث أثناء إسقاطها قرب حقل "كاريش".



ويُشار إلى أنه تشهد الفترة الأخيرة تصاعداً في التوتر بين كيان الاحتلال ولبنان على خلفية الصراع على حقل كاريش للغاز قرب الحدود البحرية اللبنانية.

وكان قد هدد "حزب الله" باللجوء للخيار العسكري في حال استمر كيان الاحتلال في سرقة الغاز اللبناني من حقل "كاريش" اللبناني، حيث جاء ذلك في أكثر من مناسبة كان آخرها على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.