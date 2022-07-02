إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات بجبع جنوب جنين

أصيب، مساء اليوم السبت، شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا من بلدة جبع (18 عاما) أصيب بالرصاص الحي في يده وبطنه والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي نصبت حاجزا على مدخل البلدة.

وأوضحت المصادر، أنه أصيب العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية فحمة جنوب جنين.

في ذات الإطار، أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين على حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية مسلية، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.